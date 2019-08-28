ريبيتش قد يعود لقيادة هجوم إنتراخت فرانكفورت أمام ستراسبورج الفرنسي

أكد آدي هويتر المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أنه قد يعيد المهاجم

الكرواتي الدولي آنتي ريبيتش إلى تشكيلة الفريق خلال المباراة المقررة غدا أمام ضيفه ستراسبورج الفرنسي في إياب الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وقد يشارك ريبيتش في مباراة الغد رغم الأداء المتواضع له في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ستراسبورج على ملعبه 1 صفر.



وفي المقابل، لن يستطيع إنتراخت فرانكفورت الاستعانة بمهاجمه الجديد الهولندي باس دوست في مباراة الغد.



ورغم الهزيمة ذهابا، يخوض إنتراخت فرانكفورت مباراة الغد مفعما بالثقة ويرغب في التأهل لدور المجموعات بالبطولة التي وصل إلى المربع الذهبي في نسختها الماضية.



وقال كيفن تراب حارس مرمى الفريق: "إنها مباراة كبيرة. لدينا الرغبة في قلب النتيجة لصالحنا".



وكان النادي الألماني ضم المهاجم الهولندي باس دوست من سبورتنج لشبونة هذا الأسبوع لكنه ليس مؤهلا لخوض هذه المباراة.



وفي المقابل، عاد ريبيتش للتدريب مع الفريق بعدما حرمته إصابة عضلية من المشاركة في مباراة الفريق أمام لايبزج يوم الأحد الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا).



وتردد أن ريبيتش في طريقه إلى الدوري الإيطالي كما نال اللاعب بعض الانتقادات على الأداء الفاتر خلال مباراة الفريق أمام ستراسبورج يوم الخميس الماضي.