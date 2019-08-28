رسميًا.. منع ريهام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.



وعقدت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لمناقشة ما أسفرت عنه تحقيقات لجنة الشكاوى بعدد من المخالفات الإعلامية المتنوعة التى وردت إلى اللجنة خلال الأيام الماضية.



وقال صالح الصالحي فى تصريحات له، إن الاجتماع ناقش عددًا من الشكاوى التى وردت إلى لجنة الشكاوى خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن المجلس سيعلن عن تفاصيل الاجتماع بعد قليل.



شارك فى الاجتماع، محمد العمري وكيل المجلس والدكتور عصام فرج الأمين العام الجديد، وجمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي عضو لجنة الدراما.