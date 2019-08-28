الإحصاء: انخفاض المشاركة بسوق العمل في الحضر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، عن انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2019، والتي سجلت 41.9% مقابل 43.5% خلال الربع المناظر من العام الماضي.



وأضاف الإحصاء، أن نسبة المشاركة في سوق العمل سجلت أدنى مستوياتها في الحضر، حيث تراجعت إلى 41% خلال الربع الثاني من 2019 مقابل 43.1% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بينما سجلت نسبة المشاركة في سوق العمل في الريف 42.5% مقابل 43.8% خلال فترة المقارنة ذاتها.



ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 16.9% إلى 20.2% بينما ارتفعت تلك النسبة بين الذكور من 65.4% إلى 63.9%.