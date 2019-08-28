دورة لمتخصصى الاقتصاد المنزلى والمشروعات الصغيرة بمطروح

وجه محافظ مطروح لمديرية التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن دورة تدريبية لتأهيل معلمى وموجهى الإقتصاد المنزلى بالتعاون مع الجامعة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وبحضور طلاب الجامعة، وذلك بقاعة مركز إعلام مطروح لتدريب وتأهيل شباب وفتيات المحافظة على المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لهم والتعريف بالإمكانيات والموارد المتاحة التى يمكن استغلالها بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.



وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة تغيير ثقافة العمل وعدم ارتباطها بالعمل الموسمي فقط، مؤكدا على ان هناك الكثير من الموارد والإمكانيات المتاحة لشباب مطروح تتيح من خلال التفكير الجيد فرص عمل لهم مع ضرورة التأهيل والتدريب الجيد عليها.



وأكد محافظ مطروح علي وجود العديد من الجهات بالمحافظة لدراسة أفكار ومقترحات الشباب بطريقة علمية يسهل معها تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع مع تيسير كافة العقبات.