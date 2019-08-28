السكة الحديد: تطوير وتجديد "دورات المياه" بالمحطات

أكدت هيئة السكك الحديدية أنه يتم تطوير وتجديد كافة دورات المياه الموجودة في المحطات التابعة للسكة الحديد وذلك من أجل توفير إحتياجات المواطنين، وذلك بناء على توجيهات من قيادات وزارة النقل، بإسناد بعض أعمال دورات المياه إلي شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية.



من جانبه أكد رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، المهندس رفعت حتاتة، أنه أصدر تعليمات بتوفير مستوى عال من النظافة وتجديد دورات المياه في بعض المحطات مثل محطة الجيزة، وذلك بعدما أبدى وزير النقل استياءه من جودة دورات المياه داخل المحطة.



وناشد "حتاتة" المواطنين بضورة الحفاظ على نظافة المحطة وكذلك دورات المياه، وذلك لأنها ملك الشعب، لذا يجب الحفاظ عليها لتوفير مستوى متميز من الخدمة.