"دقي الطبل" بالصالون الثقافي بشمال سيناء

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها الثقافية والفنية المختلفة، حيث نظم قصر ثقافة العريش الصالون الثقافي لشهر أغسطس بمركز النيل للإعلام بالعريش، واشتمل على ثلاثة محاور ألقاها ثلاثة من أعلام شمال سيناء وهم المخرج المسرحي زكي العكاوي وقد تحدث عن "المسرح وعلاقته بالمجتمع السيناوي" خاصة في ظل هذه الأحداث التي تمر بها المنطقة وما له من تأثير قوي في تأصيل الانتماء، أما المحور الثاني للسيد عبد العزيز الغالي وهو "رموز من سيناء" ودورهم البارز في المجتمع وتأصيل الهوية وترسيخ قواعد الانتماء، والمحور الثالث للدكتورة سهام جبريل عضو مجلس الشورى سابقا وقد تحدثت عن "التنوع البيئي وعلاقته بالثقافة"، وكذلك أثرهما في تنمية المجتمع.



شارك بعض أعضاء نادي أدب العريش على هامش اللقاء، وهم رضوان المنيعي، حاتم عبدالهادي، سمير محسن، عبد الكريم الشعراوي بقصائدهم وكلمات، وبعض المواقف الحياتية التي عاشوها معا، كما تم عمل فقرة غنائية للفنان غريب مؤمن حيث شارك بقيادة عن سيناء وهي "دقي الطبل يا سيناء".



يذكر أن الممثل والمخرج المسرحي زكي العكاوي انضم الى فريق المسرح بالثقافة الجماهيرية 1980 وشارك بالتمثيل في معظم الأعمال المسرحية للفرقة، وقد شارك في تحويلها إلى فرقة قومية، وحصل على جائزة الممثل الأول على مستوى الجمهورية 1991 عن مسرحية الليلة نضحك، وشارك في مسلسلات "أحلام عادية، نقطة نظام، فرقة ناجي عطالله"، وأخرج العديد من الأوبريتات الغنائية منها "رسالة الأمني، ولسه بتقول، وحي العبور، وطاقة القدر، ومسحراتي مصر" فؤاد حداد.