الإحصاء: انخفاض المواليد إلى 186.1 ألف وارتفاع الوفيات

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار الارتفاع في أعداد السكان إلي 98.8 مليون نسمة حتي شهر مايو 2019 مقابل 98.6 مليون نسمة خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان عدد السكان قد بلغ 96.8 مليون نسمة خلال شهر مايو 2018.



ويشير جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلي أن انخفاض عدد المواليد إلي 186.1 ألف مولود خلال شهر مايو 2019 مقابل 194.6 ألف مولود خلال الشهر نفسه من عام 2018، وفي المقابل ارتفعت أعداد الوفيات إلي 44.8 ألف حالة وفاة خلال شهر مايو من عام 2019 مقابل 44.6 ألف نسمة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.