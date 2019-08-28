المترو: مزاد لتأجير أكشاك جديدة في الخطين الأول والثاني اليوم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عن قيامها اليوم الأربعاء باستقبال مزاد علنى على المساحات الشاغرة الموجودة في محطات المترو بالخطي الأول والثاني للمترو وذلك للمزايدة عليهم لتأجيرهم لصالح الشركات والأفراد لإقامة أكشاك خدمية داخل المترو.



وأكدت شركة المترو، على أن المزاد يتم عمله من حين إلي أخر على الأماكن الخالية ادلخ المترو وذلك لتوفير أعلى مستوي من الشفافية في تأجير الأكشاك، وبالتالي عدم وجود أى مشكلات أمام المستأجرين حيث يتم طرح كل الأماكن أمام المتقدمين.



وأشارت شركة المترو إلي أن تأجير الأكشاك داخل مرفق مترو الأنفاق، يساهم بصورة أساسية فى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب ويوفر كل احتياجاتهم، خاصة أن الرمفق يتردد عليه عدد ضخم من الركاب يوميًا.