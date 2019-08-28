السجن 24 عامًا لشابة إيرانية بعد "مظاهرة الحجاب"

قضت محكمة إيرانية على شابة ناشطة بالسجن 24 عامًا، إثر احتجاجها على إلزام النساء بارتداء الحجاب منذ ما يعرف بـ"ثورة 1979".



وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الناشطة سابا كرد أفشاري اعتقلت لأول مرة في الثاني من أغسطس 2018، خلال مظاهرة ضد الحجاب الإلزامي بأحد شوارع طهران، ثم اقتيدت إلى السجن، وحكم عليها بسنة واحدة بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وحولت إلى سجن إيفين الشهير.



وتم الإفراج عن الناشطة في فبراير 2019، لكنها أوقفت مجددًا في مطلع يونيو الجاري، وظلت قابعة في السجن منذ ذلك الحين.



ومثلت الناشطة أمام المحكمة مؤخرًا، ووجه لها القضاء تهما ثقيلة مثل "ممارسة الدعاية التحريضية ضد الدولة"، و"التواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد".