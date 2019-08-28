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عالم

"التعاون الخليجي" وأندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون المشترك

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:50 م
مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج
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وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأندونيسيا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن آليات المشاورات لتنسيق الجهود وتوسيع التعاون والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الحالية لأندونيسيا ولقائه وزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودي، حيث بحثا مجالات التعاون المشترك وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج وشرق آسيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المذكرة تنص على أن يجري الجانبان مشاورات منتظمة بهدف استكشاف مجالات التعاون ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها، كما تنص على أن تتناول المشاورات التي يعقدها الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، والمجالات الاقتصادية، والتعاون في مجالات الثقافة والتواصل بين الشعوب.

وأكد الزيانى حرص واهتمام قادة دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات المجلس مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا أن إندونيسيا دولة شقيقة تربطها مع دول المجلس علاقات تاريخية وروابط وثيقة وتحتل مكانة مهمة عالميًا، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقات الخليجية الإندونيسية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

ولفت الزياني إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الماضية إلى حوالي 10 مليارات دولار عام 2018، بينما كان عام 2001م 2.8 مليار، ولدى الجانبين فرصة سانحة لزيادة التعاون وتوسيع مجالاته.

ومن جانبها، عبرت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية عن أملها في أن تشهد علاقات التعاون بين إندونيسيا ومجلس التعاون المزيد من النماء والتطور خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدةً أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وضرورة العمل على تكثيف اللقاءات المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بينهما.
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