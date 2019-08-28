التحري عن مسئول مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر الجزئية، الأربعاء، بالتحفظ على كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر عثر عليها داخل مخزن في الظاهر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحجز المسئول عن المخزن لحين ورود التحريات.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ن. ن"، 32 عامًا، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات في الظاهر؛ لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر.



وتبين تغيير المتهم بلد المنشأ المدون بها، متسببًا في غش جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 3100 قطعة غيار مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.