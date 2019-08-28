مفوضية اللاجئين تطالب بوروندي وتنزانيا بتجنب الإعادة القسرية للفارين من العنف

حثت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم الأربعاء، حكومتي تنزانيا وبوروندي على عدم إجبار مواطني بوروندي الفارين إلى تنزانيا على العودة لبلادهم عنوة.



وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن الأوضاع في بوروندي ليست ملائمة حاليا للتحفيز على العودة رغم تحسن الأوضاع الأمنية بشكل عام منذ اندلاع العنف في 2015 بعد الانتخابات الرئاسية.



وكانت السلطات في تنزانيا أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق مع بوروندي بشأن إرسال جميع البورونديين إلى موطنهم بحلول الأول من أكتوبر المقبل. وفر قرابة 400 ألف بوروندي من البلاد نحو دول أخرى بالمنطقة بعد اندلاع العنف.



يشار إلى أن المئات لا زالوا يفرون من بوروندي شهريا وذلك وفق مفوضية اللاجئين التي تحث دول المنطقة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام البورونديين، فيما تصر حكومة بوروندي على أن البلاد باتت آمنة الآن لجميع المواطنين.