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عالم

بولتون: واشنطن تتطلع لعلاقات عسكرية وسياسية أعمق مع أوكرانيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدعم وحدة أوكرانيا، ولديها التزام قوي ومستمر تجاه تحقيقها السيادة والاستقلال علي أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده تقدم مساعدات عسكرية مهمة لأوكرانيا، وتتطلع إلى علاقات عسكرية وسياسية أعمق.

وقال بولتون - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بكييف - إن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني في إصراره على تحقيق السيادة ووحدة أراضيه، مضيفا: "ناقشنا جملة من القضايا الأمنية، وبحثنا كافة الجهود لاستعادة السيادة الأوكرانية علي القرم، وهناك توقعات بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب سيلتقيان في وارسو وسيعملان علي ترتيب هذه الزيارة قريبا".

وتابع "تطرقنا إلى الإصلاح الداخلي بأوكرانيا، والتشريعات التي سيتم تقديمها في البرلمان، والوزراء الجدد الذين سيتم تثبيتهم، وإصرار الرئيس على تنفيذ هذه الإصلاحات، خاصة في مجال مكافحة الفساد، وذلك سيكون له تأثير على الأمن، حيث سيعتمد النظام سيادة القانون وسيوفر المناخ الاقتصادي، استثمارات أكثر من الشركات الأمريكية، كما سيعزز النجاح التشريعي موقف الرئيس على الصعيد الوطني وسعيه للوصول إلى تسويات سياسية لمسألة القرم".

وأكد بولتون أن مجالات الطاقة يجب أن تكون أولوية أمريكية وأوروبية، ويجب زيادة عدد موارد الطاقة التي يمكن استغلالها في مجالات الغاز، وتقليل الاعتماد على بلد واحد في الطاقة، لأن الاعتماد المفرط سيؤثر سلبا علي استقلال البلاد، لافتا إلى أن هناك احتمالات كثيرة لإمدادات الغاز خاصة من أذربيجان ومنطقة البحر المتوسط والولايات المتحدة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الخلافات الأساسية بين الصين وأمريكا لا تقتصر على الخلل في الميزان التجاري والصادرات والواردات فقط، ولكنها تتعلق بسرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية، حيث قامت بسرقة تصميم طائرة إف 35، حسب قوله.
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