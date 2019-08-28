3 أطفال يجردون صديقهم من ملابسه وينشرون فيديو له عاريًا على "فيس بوك"

كشف ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، الأربعاء، عن ملابسات انتشار مقطع فيديو لطفل لا يتجاوز عمره 15 عامًا، مجرد من ملابسه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتبين أن الطفل سائق "توك توك" وأن أصدقائه وراء الواقعة، ونشروا الفيديو بعد فشلهم في التعدي عليه جنسيًا.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، إخطارًا بتعرض طفل للضرب ومحاولة تعدي جنسي وانتشار مقطع فيديو له مجردًا من ملابسه على "فيس بوك".



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، أن المجني عليه كان برفقته 3 من أصدقائه الذين دخلوا معه في وصلة من المزاح دفعتهم للتعدي عليه بالضرب ثم محاولة التعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه، فجردوه من ملابسه وعقب فشلهم في اغتصابه صوروه عاريًا ونشر أحدهم مقطع الفيديو على "فيس بوك".



وفور انتشار مقطع الفيديو بعد حدوث الواقعة بيومين أخبر الطفل المجني عليه والدته التي اصطحبته إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، بعد تحديد هوية المتهمين.



ترأس المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم قوة أمنية، نجحت في القبض على المتهمين وتبين أن أعمارهم تتراوح من 15 إلى 16 عامًا، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مبررين فعلتهم بالمزاح حيث رددوا قائلين: "كنا بنهزر يا باشا".



حرزت المباحث الهاتف المحمول المصور عليه الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.