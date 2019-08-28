المالية: إصدار عملات تذكارية توثق إنجازات الدولة

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة التابعة للوزارة تعمل على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد والخمسون قرشًا، توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.



وأضاف "حازم"، خلال تصريحاته بالفضائية الأولى المصرية، أنه من أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها فى العملات المتداولة، هي: العاصمة الإدارية، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة، وذلك حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميمًا.