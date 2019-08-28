الاعتداء على الجمهور والتكريمات.. 3 مشاهد من المهرجان القومي للمسرح

بدأت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثانية عشر، يوم 17 من الشهر الجاري، والتي تنتهي غدًا الخميس، بعد تقديم عدد من العروض المسرحية المختلفة على خشبات المسارح، فيما ترصد "الدستور" في التقرير التالي، ثلاث مشاهد تكريم وأزمة واعتداء شهدتها الدورة الجديدة.



1 - التكريم:

كرمت إدارة المهرجان في الافتتاح الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كل من الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق، والفنان الراحل محمود الجندي، والفنان الراحل محمد نجم، والراحل فؤاد السيد المدير المالي والإداري للمسرح القومي، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كما تم تكريم كل من الفنان الكبير يوسف شعبان، والكاتب الكبير يسري الجندي، وعاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي، والفنان لطفي لبيب، والمخرج محسن حلمي، والفنانة سوسن بدر، والمطرب علي الحجار، ودكتور عبدربه عبدربه أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والفنان توفيق عبد الحميد، والفنانة هالة فاخر، والكاتب المسرحي والروائي الفنان السيد حافظ.



2 - الأزمة:

كانت هناك كثير من الأزمات التي شهدتها الدورة الجديدة، كان أبرزها أزمة عرض مسرحية "البؤساء" وهي البعيدة كل البعد عن إدارة المهرجان نفسه، فكان الخطأ واضح من إدارة مسرح ميامي بوسط القاهرة، بعد أن توقف عرض "البؤساء" لما يقرب لثلاث ساعات دفعت مخرجه لإلغاءه وإعادة عرضه غدًا الخميس، بسبب أخطاء في "سيستم الإضاءة"، الخاص بالمسرح.



3 - الاعتداء:

وشهدت تجربة هي الأولى من نوعها، خاصة بعد الاعتداء الذي حدث من أمن المسرح على بعض الجمهور الذي حاول مشاهدة عرض "جريما في المعادي"، خاصة بعدما ظل العشرات في انتظار مشاهدة العرض، ولكن سرعان ما قام الفنان أشرف عبدالباقي بتهدئة الأمر، في لافتة طيبة منه، وقام بتوزيع هدايا "الشيكولاتة والبونبوني" على الحضور.