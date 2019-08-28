5 موسوعات قانونية مدعومة لمحامي الشرقية.. تعرف عليها
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:46 م
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
أعلنت نقابة محامي شمال الشرقية، اليوم، عن طرح 5 كتب قانونية مدعومة لمحامى النقابة الفرعية، بمقرها والجزئيات، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعى، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
تتضمن المجموعة كتب: "التقادم المدنى"، و"الجنائي"، و"الحبس الاحتياطى"، و"التجديد وثبوت ونقل الملكية"، و"الصورية وورقة الضد"، وتم طرحها بسعر 20 جنيها لكل مجلد، بعد الدعم.
تتضمن المجموعة كتب: "التقادم المدنى"، و"الجنائي"، و"الحبس الاحتياطى"، و"التجديد وثبوت ونقل الملكية"، و"الصورية وورقة الضد"، وتم طرحها بسعر 20 جنيها لكل مجلد، بعد الدعم.