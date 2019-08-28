السكة الحديد: تشغيل الخطوط بالتوازى مع أعمال التطوير يقلل سرعة الإنجاز

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن قيامها بمتابعة أعمال تطوير وتجديد محطات السكة الحديد، وذلك من أجل توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب في كافة المحطات الخاصة بها، لافتة إلي أنه سيتم الإنتهاء من المحطات الرئيسية خلال النصف الأول لعام 2020.



وأكدت هيئة السكة الحديد، على أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من الركاب يوميا يصل نحو 2.5 مليون راكب، ويتم تطوير المحطات أثناء تشغيل الخط وهو ما يزيد من الضغط أثناء العمل ويقلل من القدرة على العمل بصورة أسرع.



وأشارت الهيئة، إلي انها تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال تطوير المحطات من أجل توفير خدمة نظيفة ومميزة لجمهور الركاب.