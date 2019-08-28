الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

تأجيل نظر دعوى ترحيل السورين من مصر لـ19 أكتوبر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة بترحيل السوريين ممن يثبت دخوله بطريقة غير شرعية أو المنتمى لجماعة الإخوان، إلى جلسة 19 أكتوبر القادم.

كانت الدعوى نصت على أنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف مقدم الدعوى، أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسى لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى، ووضح ذلك جليا من وجود أعداد كبيرة من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، وبعضهم له اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

اعتماد نتيجة "الدور الثاني" للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.6%

منذ حوالي 19 ساعة

وسط حراسة مشددة..«شيخ الطريقة الكركرية» يصل مصر ويلتقى مريديه

منذ يوم

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

منذ يوم

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

برقم الجلوس Nategtk.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

بديل أزارو.. تقارير تكشف مفاوضات الأهلى مع «الدبابة التنزانية»

أيام زمان

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

الصحة

ما علاقة فول الصويا بسرطان الثدي ؟

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

الرئيس نيوز

التعليم: نقل طلاب الصف الثاني والثالث الابتدائي الراسبين للصف الأعلى دون امتحان

الحكومة تتوعد الموظفين المتحرشين بعقوبات جديدة

الحكومة تواجه "المال السايب" بـ6 إجراءات جديدة

السياسة ممنوع.. 4 محظورات على الموظف العام

منوعات

ثانية فارقه أنقذت شابا من "مصير مأساوي" في البحر

مذيعة تعتذر لزميلها على الهواء.. بعد وصف "الغوريلا"

طوارئ في ألمانيا بسبب كوبرا

السجن 24 عامًا لشابة إيرانية بعد "مظاهرة الحجاب"

كشكول

"المعلمين" تخاطب التعليم بشأن صرف رصيد إجازات أعضائها دون اللجوء للقضاء

استغلال مكتبة الطفل بشرم الشيخ كقاعات لفصول رياض الأطفال

محافظ مطروح يتابع استعدادات افتتاح مدرسة سيوة الزراعية

27 منحة دراسية بالجامعات لطلاب الوادي الجديد

إسلام سياسي

عصام تليمة يجدد هجومه على السلفيين بسبب عدم السير في كنف الإخوان

"وطن" الإخوانية تعاند أيمن نور وتتعاقد مع مطاريد "الشرق"

بالأسماء.. 13 إخوانيا هاربا مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان


زيت وسكر

وزير خارجية ليبيا يعلن تفاصيل جديدة بشأن العمالة المصرية في بلاده

صناع الخير توقع الكشف الطبي على 417 مواطنًا بالبحيرة ضمن “حياة كريمة”

“القوى العاملة” تُحذر المصريين بالسعودية وخارجها من إعلان العمرة المجانية

أصحابها الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. قصة أخطر فصيلة دم

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
البشر .. بين الصدق والكذب !
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
المزيد

الثقافة

"دقي الطبل" بالصالون الثقافي بشمال سيناء

"المؤثرات الشعبية وتأصيل القيم الإيجابية" بثقافة الإسماعيلية

"مكتبة مصر" تحتفي بالديوان الأول للفائزة بجائزة شعراء مصر

ساقية الصاوي تستعد لإطلاق المهرجان الـ15 للأفلام التسجيلية

صفحتنا ع الفيس بوك