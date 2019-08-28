سيدة تغوص في أعماق البحار بكرسي متحرك (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، فيديو لسيدة تسير على كرسى متحرك لإعاقتها الجسدية، ورغم ذلك تمارس رياضتها المفضلة وهي الغوص.



وتغوص السيدة تحت الماء بالكرسي المتحرك، بكل نشاط وحيوية، مؤكدة أن الإعاقة لم تؤثر على شغفها بهذه الرياضة.



وأشادت مقدمة البرنامج، بإرادة السيدة وقارتها علي نشاطها لتحقيق كل ما تريده، وتحدي إعاقتها.