الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

استقبال 5 سفن بميناء دمياط

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13 ألفًا و800 طن يوريا، وألفين و100 طن رمل و3 آلاف و342 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9 آلاف و887 طن ذرة و27 ألف طن قمح و15 ألفًا و206 أطنان حديد وألفينو 275 طن خشب زان و5 آلاف و524 طن سكر و5 آلاف و280 طن أرز، و4 آلاف و260 طن كلوريد ايثلين.‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 4 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 308 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61 ألفًا و493 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفًا و529 طنًا من الحبوب والغلال.

وقد غادر الميناء قطار واحد بحمولة إجمالية 1317 طن قمح في حين غادرت 1020 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59 ألفًا و244 طنًا من البضائع العامة منها 71 سيارة نقل محملة بـ3171 طن قمح.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ"الصور الفاضحة" فى منهج "كونكت" للصف الثانى الابتدائى

منذ حوالي 3 ساعات

بديل أزارو.. تقارير تكشف مفاوضات الأهلى مع «الدبابة التنزانية»

منذ يوم

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

قرعة دوري الأبطال: قطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر للأبطال

بديل أزارو.. تقارير تكشف مفاوضات الأهلى مع «الدبابة التنزانية»

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

الهضيبي: قرار رئيس الوفد باستدعاء أعضاء بالحزب لاستيضاح ارتكابهم مخالفات صائب

التعليم تعتمد نتيجة امتحان الثانوية "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019

أنيسة حسونة: لما كل الناس بتشتم محمد رمضان أمال مين بيروح حفلاته

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن مسعود.. وأبو شقة: اللبلاغ الكاذب يشترط سوء القصد

منوعات

السنغال تكافح الملاريا بـ"ناموسية"

الوكالة الأمريكية تدعم صيانة محطة لمياه الشرب في دارفور

ارتفاع عدد العاطلين فى الكويت لـ16 ألف مواطن

دراسة أمريكية: تلوث الهواء يؤدي للإصابة بأمراض نفسية

كشكول

ننشر رابط تقديم مدربين معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي

رئيس جامعة القاهرة: ترميم معهد الأورام على أعلى مستوى.. ولا مساس بمجانية التعليم

مشاركة طلاب جامعة هليوبوليس فى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالوحات

التعليم تعلن موعد فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة(دور ثانٍ)

إسلام سياسي

"وطن" الإخوانية تعاند أيمن نور وتتعاقد مع مطاريد "الشرق"

بالأسماء.. 13 إخوانيا هاربا مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب


زيت وسكر

100% زيادة في قيمة تذاكر الكشف بمستشفيات جامعة الإسكندرية (مستند)

“التخطيط”: بدء المرحلة الثانية من المجموعة الأولي لمنحة دبلومة الإدارة العامة

8 أسباب تؤدي إلى حدوث تصلب الشرايين

رئيس هيئة التعمير يوجه رسالة للمنتفعين الراسي عليهم مزادات الأراضي بشمال سيناء

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
البشر .. بين الصدق والكذب !
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
المزيد

الثقافة

"النول اليدوي والخيامية والفخار".. ورش فنية بقصور الثقافة

"لمحات من تاريخ مصر والعرب" بثقافة الجيزة

نسمة عبد العزيز وتانيا قسيس في محكى القلعة

"اليوم العالمي للسياحة".. محاضرة بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك