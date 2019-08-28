استقبال 5 سفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13 ألفًا و800 طن يوريا، وألفين و100 طن رمل و3 آلاف و342 طن فوسفات.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9 آلاف و887 طن ذرة و27 ألف طن قمح و15 ألفًا و206 أطنان حديد وألفينو 275 طن خشب زان و5 آلاف و524 طن سكر و5 آلاف و280 طن أرز، و4 آلاف و260 طن كلوريد ايثلين.‎



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 4 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 308 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61 ألفًا و493 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفًا و529 طنًا من الحبوب والغلال.



وقد غادر الميناء قطار واحد بحمولة إجمالية 1317 طن قمح في حين غادرت 1020 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59 ألفًا و244 طنًا من البضائع العامة منها 71 سيارة نقل محملة بـ3171 طن قمح.