السنغال تكافح الملاريا بـ"ناموسية"

وزعت وزارة الصحة السنغالية 525 ألف "ناموسية" على مواطنيها تسلمتها من منظمة استثمار نهر السنغال، وذلك في إطار حملة إقليمية لمكافحة الملاريا.



وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار- في تصريح اليوم- "إننا نستبق الإصابة بهذا المرض في كل أرجاء البلاد، وقد كانت نتائج هذه الحملة في منطقة سانت لويس مرضية للغاية، موضحًا أن هدف الحملة هو ضمان وصول الناموسيات إلى المواطنين واستخدامها"، مضيفًا "لقد أطلقنا نداء إلى المواطنين من أجل المشاركة في حملة مكافحة الملاريا".



ومن جهته، قال حامد ديانيه سيميجا المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، والتي تأسست في 11 مارس 1972 وتضم في عضويتها السنغال ومالي وغينيا وموريتانيا بهدف الإدارة المشتركة لنهر السنغال، "إنه في إطار التزامها الصحي بمواطني الدول الأعضاء، وضعت المنظمة خطة عمل لتوزيع 4.5 مليون ناموسية على الدول الأعضاء، وقد تسلمت السنغال في إطار هذه الخطة 600 ألف ناموسية عام 2016 كدفعة أولى، وبهذه الدفعة الجديدة «525 ألف ناموسية» يرتفع عدد الناموسيات التي تسلمتها السنغال إلى مليون و125 ألف ناموسية".