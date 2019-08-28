الوكالة الأمريكية تدعم صيانة محطة لمياه الشرب في دارفور

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية في السودان، إنها دعمت مشروعًا لصيانة محطة مياه الشرب في منطقة سربا في غرب دارفور غرب السودان.



وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - في بيان اليوم الأربعاء - أن منظمة "طفل الحرب الكندية" أعادت - بدعم من الوكالة - تأهيل 4 أحواض مياه غير صالحة للعمل في محطة مياه سربا، مشيرة إلى أن المحطة تخدم 4 آلاف شخص، نزحوا بسبب النزاع، فضلا عن سكان المجتمع المحلي في سربا، لضمان حصولهم على المياه النظيفة.



وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد رصدت مبلغ 2.8 مليون دولار، مساعدات إلى السودان، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة فيه جراء السيول.



وذكر بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم أن حكومة الولايات المتحدة رصدت المبلغ في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في جميع أنحاء البلاد، جراء السيول.