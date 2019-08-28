ارتفاع عدد العاطلين فى الكويت لـ16 ألف مواطن

ارتفعت أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، ومن الذين لا يتقاضون معاشًا تقاعديًا، وغير مسجلين بإحدى الجهات التعليمية، بنحو 1031 مواطنًا خلال شهرين؛ ليكون الإجمالي 16001 مواطن.



وأوضحت إحصائية حديثة- نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء- أن مؤهلات الكويتيين الباحثين عن عمل شملت 144 من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، و300 من حملة الشهادات الجامعية و482 من حملة شهادات الدبلوم، بالإضافة إلى 2264 مواطنًا يحملون الشهادات الثانوية، و1845 من حملة الشهادات المتوسطة.



وأضافت الإحصائية، أن عدد المواطنين الكويتيين المسجلين في فئة الباحثين عن عمل من دون الشهادات المتوسطة بلغ 550 كويتيًا، و65 آخرين من أصحاب التأهيل المهني والتعليم الموازي.



ولفتت إلى أنه بالنسبة إلى رغبات المواطنين المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، فقد أبدى 60.9% منهم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص منذ بداية العام الحالي، في حين كانت رغبات المواطنين العام الماضي أكثر في القطاع الحكومي بإجمالي 9 آلاف و635 مواطنًا من أصل 15 ألفًا و426 كويتيًا.