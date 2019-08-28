"جظ مظ".. تعرّف على الطبق الذي اجتمعت عليه موائد العالم (فيديو)

عرضت فضائية "CNN ARABIC"، تقريرًا حول الطبق الذي تجتمع عليه موائد العالم.



وأشار التقرير، إلى أن هذا الطبق هو "الشكشوكة" التي تقدم في مختلف أنحاء الدول العربية، ويسميها البعض "جظ مظ" أو "بيض طماط"، ويعتبرها الأتراك أكلة شعبية أيضًا ويسمونها "مينه مان".



وتختلف طريقة طهى الشكشوكة من بلد لآخر، إلا أنها تجتمع في مكونين أساسيين هما البيض والطماطم، وقد يضيف البعض لهما أنواعا من الخضار أو اللحم كل حسب ذوقه.



وعن أصل هذا الطبق، يعتبرها البعض مصرية الأصل، بينما ينسبها البعض للعثمانيين، ولكن أغلب الظن أنها تعود لبلاد المغرب العربى، حيث تعني كلمة "شكشك" طبق الخضار المطهو مع البيض.