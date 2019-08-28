"هوس شد الشعر" لدى الأطفال.. تعرّف على أسبابه وخطورته (فيديو)

قالت الدكتور صفاء عراقي، استشاري الطب النفسي، إن ظاهرة "هوس شد الشعر" منتشرة لدى الأطفال، لافتة إلى أن النوع الأكثر رواجًا هو شد شعر الرأس والرموش.



وأوضحت الدكتورة صفاء، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن هناك خطورة من هذه الظاهرة نتيجة لابتلاع الأطفال للشعر المنتزع من الرأس، مشيرة إلى أنه من الضروري متابعة الأمهات للأطفال المصابين بهوس شد الشعر.



وأفادت استشاري الطب النفسي، بأن عند بلوغ سن 8 سنوات إذا استمر فيها يجب أن يخضع الأطفال لجلسات تغيير السلوك لعلاج ظاهرة هوس الشعر،مشيرة إلي أنه من الصعب تحديد دواء معين للأطفال المصابين بالهوس فى سن مبكر نتيجة لعدم وجود دواء للتخلص من الهوس.



وكشفت استشاري الطب النفسي، أن "هوس شد الشعر" له عدة أسباب منها الفراغ، الاندماج أثناء مشاهدة التلفاز، مرض الوسواس القهري.