حبس طالبين بحوزتهما 4 كيلو حشيش فى الشروق

أمرت نيابة الشروق الجزئية، الأربعاء، بحبس طالبين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة 4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث عاصمة القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط "أ. م"، 23 عامًا، طالب، و"م. ر"، 26 عامًا، طالب، حال استقلالهما السيارة رقم "هـ ل ر 823 ماركة هيونداي فيرنا"، بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرامات، هاتفين محمولين، مبلغ مالي 100 جنيه.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمولين بقصد الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.