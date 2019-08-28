حملة لإزالة الإشغالات بأسواق منطقة "الشانزليزيه"

أكد المهندس حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمحال التجارية والكافيتريات المخالفة بأسواق منطقة الشانزليزيه (سوق المنطقة 7 - سوق المنطقة 15) بمركز مارينا السياحي، وذلك تحت إشراف المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقطاع غرب الدلتا وقسم شرطة التعمير بالساحل الشمالي وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية.



يأتي ذلك حرصًا من جهاز القرى السياحية على تنظيم الأسواق التجارية ورفع الإشغالات المخالفة، وضمن خطة تطوير المنطقة وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.



وقال رئيس الجهاز، في بيان له اليوم، إنه تم رفع الإشغالات المخالفة بالمنطقة وفتح ممرات المشاة وإزالة السوق العشوائية بالمنطقة السابعة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية واشتراطات جهاز شئون البيئة فيما يخص تشغيل المحال التجارية وكذا إزالة اللافتات المخالفة.. مؤكدا أنه تتم المتابعة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي للقرى السياحية بوجه عام.