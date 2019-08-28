حقيقة تعرض ميسي لوعكة صحية جديدة

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، أخر التطورات بشأن إصابة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد برشلونة وموعد عودته إلى النادي الكتالوني والملاعب من جديد.



ونفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تعرض ليونيل ميسي لانتكاسة أو إصابة جديدة سوف تبعده عن الملاعب لمدة شهر كما أشيع في الساعات الأخيرة.



وقال راديو كتالونيا أن ميسي سوف يغيب لمدة شهر بسبب إصابة جديدة الأمر التي نفته صحيفة سبورت منذ قليل.