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محافظات

افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات بالقليوبية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
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صرح محافظ القليوبية، أنه تم خلال العيد القومي للمحافظة هذا العام، افتتاح العديد من المشروعات الخدمية الهامة التي شملت مختلف القطاعات الصحية والتعليمية، ومشروعات المياه والصرف الصحي بالقرى والمدن، التي تم افتتاحها وتفقدها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتي بدأت منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف المحافظ اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح 10 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وافتتاح 65 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.6 مليار جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي 6.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تطوير 5 مستشفيات على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت أكثر من مليار جنيه، وهي: مستشفى قليوب المركزي، والقناطر المركزي، والخانكة المركزي، وكفر شكر المركزي، وقها المركزي، فضلا عن تطوير 40 وحدة صحية، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه في قطاع التعليم، تم افتتاح 34 مدرسة بتكلفة 220 مليون جنيه، كما تم رصف طرق بالمحافظة بطول 44.8 ألف كيلو متر، ورصف ب"الإنتر لوك " بطول 56.9 ألف متر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 147.2 مليون جنيه، وإنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.

ولفت إلى أن محافظة القليوبية بدأت تطوير أنفاق مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه، والنهوض بمستوى الخدمات البيئية والنظافة كما تم تطوير 3 مجازر نصف آلي بالقناطر الخيرية وقليوب وطوخ بإجمالي 33.4 مليون جنيه.

وأوضح محافظ القليوبية أنه في قطاع الإسكان، تم إنشاء عدد 1102 عمارة سكنية "إسكان اجتماعي " بمدينة العبور، تحتوي على عدد 27 ألف و240 وحدة سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم إنشاء 172 عمارة "إسكان اجتماعي " بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

وفي مجال المشروعات القومية.. قال المحافظ، إنه تم إنشاء 18 صومعة غلال بمنطقة عرب العليقات بالخانكة بسعة 90 ألف طن، بتكلفة 300 مليون جنيه، كما تم إنشاء وتشغيل 12 مصنعا بمشروع "وظيفتك جنب بيتك " وتشغيل أكثر من ألف عامل داخل تلك المصانع، وفي مجال الشباب والرياضة تم إنشاء 142 ملعب "نجيل صناعي" بتكلفة 70 مليون جنيه، و3 حمامات سباحة ببنها والخانكة وكفر شكر.
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