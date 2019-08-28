ضبط 4 أطنان طعام حيوانات مجهول المصدر في البساتين

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط 4 أطنان ونصف من طعام حيوانات مجهولة المصدر داخل مصنع في البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث عاصمة القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط "خ. س"، 46 عامًا، مسئول عن مصنع طعام حيوانات في شارع المصانع بمنطقة البساتين؛ لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من أطعمة "كلاب" مجهولة المصدر.



وعثر بالمصنع على 4 أطنان ونصف "دهون بقري وجملي"، 50 كيلو ملح طعام، 50 كيلو جير، 5 كيلو ألوان صناعية، 6 أدوات تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.