إغلاق صيدلية ومخزن أدوية مخالفين بمركز أبو قرقاص بالمنيا

أصدر محافظ المنيا، قرارًا بإغلاق صيدلية ومخزن للأدوية بقرية منهرى بمركز أبوقر قاص، وذلك لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقتهما للمواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.



جاء قرار المحافظ عقب الحملة التفتيشية المكبرة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز أبوقر قاص على الأسواق وعدد من المنشآت الصحية والتجارية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والتموين وإدارة التفتيش الصيدلي ومكتب تفتيش الأغذية بالإدارة الصحية ومكتب السلامة والصحة المهنية بمركز أبوقر قاص، بهدف تحقيق الانضباط بالأسواق وقمع الغش والتدليس والتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.



قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقر قاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة لعدد من المنشآت الصحية بالإضافة إلى ضبط 31 مخالفة أخرى تنوعت مابين (عدم إعلان عن الأسعار، إدارة منشأة دون ترخيص، عدم وجود شهادة صحية، بيع سلع دون بيانات، ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية).



وكان محافظ المنيا قد أصدر توجيهاته بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دوري ومراقبة الأسواق والمحلات العامة لمنع حالات الغش التجاري وضبط الأسعار وعودة الانضباط للأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.