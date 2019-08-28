السلطات العراقية ترحل مئات النازحين من مخيم في شمال البلاد

رحلت السلطات العراقية الأربعاء مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في محافظة نينوى بشمال البلاد، إلى مناطقهم التي فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية، ما ينتظرهم لدى العودة.



وهؤلاء المدنيون هم أصلًا من قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وكانوا قد فروا جراء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنوات عدة، إلى مخيم حمال العليل، الذي يبعد عن مسقط رأسهم 150 كيلومترًا إلى الشمال.



وبدأ مسئولون عراقيون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمرافقة هؤلاء إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم لنقلهم.



وحملت النساء اللواتي يرتدين عباءات سوداء وأطفالهن، أمتعة قليلة، واصطفوا في طابور قرب الحافلات، وبعضهم كان يبكي، فيما كان المسئولون يدققون في أسمائهم من خلال لوائح.