رد فعل ميدو على رسالة رئيس نادي الزمالك

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، الأربعاء، مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي ستقام اليوم في الثامنة مساءً، باستاد برج العرب بالاسكندرية، في اطار دور الـ8 بكأس مصر.



وفي إطار الاستعداد لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، كان هناك مناوشات كلامية ورسالة خاصة من رئيس الزمالك مرتضى منصور، إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.



وبدأ الأمر بمهاجمة رئيس نادي الزمالك لـ"ميدو" في تصريحات تلفزيونية موجهًا إليه رسالة خاصه قائلًا له: "هدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربًا عامًا بدلًا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد".



وأضاف مرتضى منصور في تصريحاته عن مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة: "لا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائمًا يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".



ومن ناحيته، التزم "ميدو" الصمت ولم يصدر أي رد فعل خلال الأيام القليلة التي سبقت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، لكنه يطمح في أنه يحقق نتيجة ايجابيه في تلك المباراة تمهيدًا لضربة بداية قوية مع نادي مصر المقاصة.