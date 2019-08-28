3 لصوص و"منتقبة" يستدرجون شابًا ويذبحوه لسرقته في الشرقية

حررت أسرة شاب محضرًا تتهم فيه 4 لصوص باستدراج الشاب وذبحه، في محاولة لسرقة "التوك التوك" الخاص به، وتم نقل المصاب للمستشفى في حالة غير مستقرة.



وتبين من تحريات المباحث، أن ٣ شباب وسيدة منتقبة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، استدرجوا "محمود أشرف مهدي" 17 سنة، طالب، بحجة توصيلهم إلى قرية المناصرة بدائرة المركز، وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك التوك التوك، فقاومهم فتعدوا عليه بأسلحة بيضاء "مطاوي"، وتركوه في أرض مزروعة بمحصول الذرة، غارقًا في دمائه.



وبنقله للمستتشفى تبين إصابته بجرح قطعي في الرقبة من الخلف والأمام بطول ٢٠ سم، وجرح في اليد اليمنى ٥ سم، وجرح بالإبهام الأيسر بطول 8 سم.



تم تحرير المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩جنح مشتول السوق، وجار تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة.