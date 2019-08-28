السيسي يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، ذلك على هامش مشاركته في قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية.



وقع الاتفاقية وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «چايكا» شينيتشي كيتاوكا.



وكانت مصر واليابان قد أكدتا حرصهما على تعزيز التعاون الثلاثي مع إفريقيا في ظل رئاسة الرئيس السيسي الحالية للاتحاد الإفريقي.