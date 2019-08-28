حبس تاجر مخدرات فى الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأربعاء، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالطالبية.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.



بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 46 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى ميزان حساس، وهاتفي محمول.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.