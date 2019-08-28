وزير الداخلية يهنيء الضباط والمجندين بالعام الهجري الجديد

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.



جاء في البرقية: "يسرني مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1441هـ أن أبعث إلى الأُخوة والأبناء من القـيادات والضـباط والعامليـن المدنيين والأمـناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطني بأصدق التهاني وأطيب الأماني.. يأتي احتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام ليوطد فى نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة تُعلى معاني التضحية والفداء والإقبال على العطاء من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية بما يخدم أمن وسلامة الوطن والإنسانية جمعاء.. حفـظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيدًا من الإزدهار والتنمية والرخاء".

