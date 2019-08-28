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اقتصاد

لحظة تركيب أخر أبراج تصنيع البنزين العملاقة بأسيوط للتكرير (فيديو وصور)

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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انتهت شركة أسيوط لتكرير البترول، مساء أمس، من رفع برج أزمرة لتصنيع النافتا العملاق بطول 65 مترًا، بمشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتان ccr بموقع أسيوط للتكرير.

وكانت "أسيوط للتكرير" انتهت من رفع وتركيب برجين للأزمرة فى بداية الأسبوع الجارى، بطول 25 مترًا و18 مترًا، وذلك باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار للوحدة، وتصل بالخدمات إلى ٤٠٠ مليون دولار.

ويعمل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين ccr على تصنيع إنتاج النافتا بالمصنع إلى بنزين بجميع أنواعه "80-92-95" وذلك لسد احتياجات محافظات الصعيد من البنزين، والفائض يتم تصديرها لمحافظات الوجه البحرى، وبذلك تكتفي محافظات الصعيد من البنزين.

وكان الكيميائي محمود الشابورى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أكد فى تصريحات سابقة، أن الهدف من المشروع هو تعظيم الاستفادة من النافتا وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة كالبنزين بمختلف أنواعه (95 و92 و80)، وكميات من البوتاجاز لتلبية وتوفير احتياجات محافظات الصعيد وتقليل المخاطر الناتجة عن نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.
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