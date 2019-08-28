السيسى لرئيس جامعة هيروشيما: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالى والبحث العلمى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين.



وعبر الرئيس السيسي - خلال لقائه ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية في مدينة يوكوهاما، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) - عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربًا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر، وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.



ورحب رئيس جامعة هيروشيما بالرئيس في اليابان، مستعرضًا أنشطة التبادل الطلابي التي تضطلع بها الجامعة مع مصر، فضلًا عن كونه أحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المشاركة القائمة بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما، والتي ستقوم بمقتضاها جامعة هيروشيما بالتعاون مع جامعة الجلالة في تشغيل الكليات بها وفقًا لنظم التعليم بجامعة هيروشيما.