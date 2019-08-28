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مصر

الرئاسة: "تيكاد" ستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين اليابان وأفريقيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
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أكدت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء أن قمة (التيكاد) السابعة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين اليابان والمجتمع الدولي المانح والدول الأفريقية، تحت شعار جديد نحو الابتكار والتكنولوجيا والتنمية.

وقالت إن قمة التيكاد تعد أحد المحافل الدولية العريقة والهامة والمثمرة على مدى التاريخ، بالتعاون مع المجتمع الدولي المانح بقيادة اليابان والدول الإفريقية، حيث أثبتت نجاح كبير منذ انطلاقها عام 1993 حتى اليوم، مضيفه أن مصر كان لها باع كبير داخل منتديات وأنشطة التيكاد على خلفية العلاقة الثنائية بين مصر واليابان، التي تتمتع بتاريخ يزخم بالتعاون المثمر، لافتا إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول الأفريقية التي تتوافر بها استثمارات يابانية.

وأشارت إلى أن شعار القمة اليوم هو الابتكار والتكنولوجيا والتنمية، وهو شيء جديد مختلف عن الماضي، فكان هناك تخوف سابقا من انفتاح أفريقيا نحو المجتمع، فيما يتناول جدول الأعمال حاليا تطوير الصحة وتوفير فرص عمل للشباب والابتكار والتعليم والفضاء.
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