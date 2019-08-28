وزير الداخلية يهنئ مفتى الجمهورية بالعام الهجرى الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فضيلة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى جمهــورية مصر العربية؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.



جاء بها: "يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسـبة الكريمة عليكم بموفـور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات".

