مدرب الأهلي القطري: عالجنا أخطاء مباراة العربي استعدادا للسيلية

أكد الإسباني روبن دي لاباريرا المدير الفني لفريق الأهلي القطري لكرة القدم أنه ركز على علاج الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق والسلبيات التي عانى منها خلال مباراته الأولى في دوري نجوم قطر هذا الموسم والتي خسرها أمام فريق العربي وذلك لتلافيها خلال المباراة المرتقبة أمام السيلية يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية من المسابقة.



وأوضح المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة السيلية: "الكرات العرضية كانت مشكلتنا في لقاء العربي خاصة في تعامل محوري الدفاع معها ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نتحدث عن أنها أخطاء ولكنها حالات فردية أدت لثغرة، ونعمل على تطويرها وعلاجها".



وعن محترفي الفريق، قال دي لاباريرا: "أثق بهم تماما. وبالنسبة للآراء التي ترى أنهم أقل من قدرات الأهلي والتشكيك في مستوياتهم، فهي ناتجة عن خسارة الفريق أمام العربي. ولو انتهت المباراة بفوزنا، لم يكن أحد سيتحدث عن المحترفين. لدينا أفضل اللاعبين المحترفين ونثق بهم وهم في

حاجة لمزيد من الوقت".



وعن تأثير مباراة السيلية القادمة على مسيرة الأهلي، قال دي لاباريرا إنها مباراة مثل بقية المباريات. وأوضح: "سنعمل على الفوز، وهي بثلاث نقاط وسنحاول الحصول عليها. هناك فرق خسرت المباريات الثلاثة الأولى لها في المسابقة ولكنها تمكنت من العودة والحصول على الثقة. ولو خسرنا،

سنسعى لتصحيح الأخطاء من أجل العودة".