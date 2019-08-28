الخشت: استحداث 280 برنامج ودبلومة مهنية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم العمل على رفع كافة المنشآت بالجامعة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن العمل لتطوير الجامعة، تم على 3 مراحل، المرحلة الأولى شملت تطوير القبة والمنطقة المحيطة لها، من خلال التعاون مع وزارة الآثار وشركة المقاولون العرب، لتحديث المنشآت والعمل جار لتحديث الحرم الجامعي بأكلمه وإبراز صورة الجامعة بشكل جيد.



وأضاف الخشت، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية لتطوير الجامعة ورفع كافة المنشآت بها، منها كلية الآداب وكلية العلوم، والمرحلة الثالثة، تشمل بقية الكليات والمدينة الجامعة، وذلك من خلال أساليب حديثة للترميم، باختيار أساتذة على أعلى مستوى للارتقاء بمنشآت الجامعة ومباني الحرم الجامعي، لافتا إلى تجديد وإنشاء المرافق والخدمات الجامعية.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنشاء خدمات جامعية على مستوى عالى من الخدمة للطلاب، بشكل جديد، مع تطوير وترميم ومنشآت المدن الجامعية، مؤكدا أن أعمال التجديد مستمرة داخل المدن الجامعية، وتحديث وترميم 11 مبنى بالمدينة الجامعية، والعمل جار لبقية المباني، وأيضا أعمال تطوير وتجديد المسجد ومدخل المدينة.



ولفت الخشت، إلى أنه تم استحداث 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية، وتطوير الدرجات العلمية، مشيرا إلى إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، وتطوير مركز التعليم المفتوح إلى مركز التعليم المدمج، و25 برنامجا بالتعليم المدمج وتطوير كلية الدراسات الإفريقية، وأصبح لها دور كبير في المشروع القومي للقارة السمراء، وكذلك كلية الحاسبات، والتحويل إلى الذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي وبرنامج للبكالويوس، واستحداث أول كلية للتخصصات البينية وهي كلية النانو تكنولوجي، بالإضافة إلى برامج جديدة للمستقبل، والاعتماد على الفكرة المعلوماتية، والمستحضرات الطبية في كلية الطب البيطري.



وأكد الخشت، أن الجامعة نظمت 732 نموذج محكاة للطلاب، وبرامج للتعاون مع الوزارات المختلفة مثل وزارة التضامن والوقاية من المخدرات، والاهتمام بمقرر التفكير النقدي للطلاب ومقرر ريادة الأعمال بـ3 لغات "عربي – إنجليزي – فرنسي"، وتطبيق امتحانات الكتاب المفتوح لمقرر التفكير النقدي لأول مرة في مصر في الجامعات الحكومية، وضع امتحان بورد مصري بهدف وضع معايير الجودة، معلنا مد مسابقة التفكير النقدي التي أعلنت عنها الجامعة من قبل.