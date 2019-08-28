مطار ميونخ يعود للعمل بعد خرق أمني تسبب في اضطراب الحركة أمس

عادت الحركة إلى طبيعتها بمطار ميونخ اليوم الأربعاء، بعد يوم شهد خرقا أمنيا تسبب في حالة من الفوضى، إثر اجتياز راكب لنقطة تفتيش أمنية من خلال الدخول عبر مخرج للطوارئ.



وقال متحدث باسم ثاني أكثر المطارات الألمانية ازدحاما:"لا إلغاءات منذ الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش)، وعاد كل شيء للعمل كما هو مخطط له"، ولم يتم تسجيل المزيد من التأخيرات أيضا.



وكان الأمن قام أمس بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 للبحث عن رجل إسباني كان يُفترض أن يتم إعادة فحصه قبل مواصلة طريقه إلى مدريد. وكان قد وصل إلى ميونخ قادما من بانكوك.