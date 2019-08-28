وزير الداخلية يهنئ "جمعة" بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد.



جاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هــ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".



