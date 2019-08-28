"الأعلى للقضاء" يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد

أرسل المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد.



وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رجال القضاء باسمي آيات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله ان يكون عام خير ورخاء علي مصرنا العظيمة، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو المستقبل المشرق، وأن يمتعكم بموفور الصحة ودوام السداد".