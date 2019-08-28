المعارضة البريطانية تصف جونسون بـ"المتهور"

قال زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، اليوم الأربعاء، إنه "مندهش من تهور" حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي "تسعى إلى تعليق البرلمان لتجنب محاولات البرلمان في وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأعلن - جونسون - في وقت سابق انه تم تعليق أعمال البرلمان البريطاني حتى يوم الرابع عشر من أكتوبر القادم، في خطوة من ِشأنها أن تقوض من حرية المعارضة البريطانية في وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقعة في نهاية أكتوبر القادم وبدون اتفاق.



وكانت المعارضة البريطانية قد اتفقت أمس على وضع سياق تشريعي لبحث سحب الثقة من جونسون.