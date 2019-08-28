"السيادي" يضع قرار استئناف الدراسة بالسودان بيد "حمدوك"

أحال مجلس السيادة السوداني، قرار أمر استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات فى ضوء الانفراج الذي تشهده أزمة الخبز والمواصلات بالبلاد، الى رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك.



وبحسب ما ذكره موقع أخبار السودان، فقد أكد "السيادي" في اجتماع عقد الثلاثاء بالقصر الجمهوري، على أهمية النظر في فتح المدارس مع مراعاة تأمين الطلاب وترحيلهم، ووجه الاجتماع بإحالة الأمر إلى رئيس الوزراء.



وكانت السلطات السودانية، اتخذت في 30 يوليو الماضي، قرار تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية في كل الولايات، وذلك عقب أحداث عنف أسفرت عن مقتل طلاب بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.



هذا، وشهدت مستجدات الحكومة الانتقالية إلى يترأسها الاقتصادي عبدالله حمدوك، إرجاء الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة التي ستتكون من 14 وزارة و5 مجالس وزارية متخصصة، من اليوم، لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية، بحسب الصحف المحلية.