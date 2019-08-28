السيسي يشكر "جايكا" اليابانية لمساعداتها مصر في مشروعات التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشكر لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) شينيتشي كيتاوكا على المساعدات التي قدمتها لمصر في إطار المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها فى العديد من المجالات.



وعبر الرئيس السيسي - خلال لقائه مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) في مدينة يوكوهاما، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد 7) - عن التطلع للتعاون مع (جايكا) من أجل الانتهاء من المزيد من المشروعات في مصر، لا سيما مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع المتحف المصرى الكبير، وذلك على النحو الذي يلبي طموحات الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والازدهار، ومن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتي نجحت في تقديم نموذج حضاري للتحديث والرقي مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة والانضباط والدقة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدًا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما (جايكا) لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي؛ لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة.



من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.



وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس نوه بتوافر العديد من مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، خاصةً في مجال التعليم الأساسي والعالي، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في المدارس المصرية، في ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقي وتنمية العمل الجماعي.



وأشار المتحدث إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض أوجه التعاون الثنائي مع الجانب الياباني من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أوضح الرئيس تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الجايكا أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلًا عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربًا في هذا الإطار عن استعداد الجايكا لتعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر.